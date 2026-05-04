Бывший основатель войск химзащиты СССР ушел из жизни в Москве В Москве найдено тело 87-летнего генерал-полковника Станислава Петрова

Москва4 мая Вести.2 мая не стало 87-летнего генерал-полковника Станислава Петрова. Его тело было найдено в квартире в Доме на набережной в Москве, где проживал покойный. Об этом сообщает "МК".

Родственники обнаружили его около семи часов утра в субботу, но спасти мужчину было уже невозможно говорится в сообщении

Станислава Петрова называли отцом-основателем современных войск радиационной, химической и биологической защиты. В 1986 году генерал был в числе активных участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1989-1991 гг. Петров возглавлял химические войска СССР, а после распада Союза занимал должность начальника войск РХБ защиты до 2001 года.

Следствие занимается установлением всех деталей произошедшего. По предварительным данным, Станислав Петров мог покончить собой.