Царукян защитил чемпионский титул на турнире RAF в Чикаго

Царукян защитил чемпионский титул на турнире RAF Царукян защитил чемпионский титул на турнире RAF в Чикаго

Москва29 ноя Вести.Боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян одержал победу над американцем Энтони Петтисом на турнире борцовской лиги Real American Freestyle (RAF), который проходил в американском Чикаго.

Поединок завершился досрочной победой Царукяна и продлился менее минуты. Спортсмен защитил чемпионский титул RAF в среднем весе.

Ранее сообщалось, что российский борец Ахмед Усманов победил американца Чанса Марстеллера на турнире RAF в Чикаго.

Накануне россиянин Артур Субханкулов не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 61,23 кг. Он провел в Уфе 12-раундовый бой против олимпийского чемпиона Энди Круса Гомеса. Однако судьи разделились во мнениях: двое отдали победу кубинцу со счетом 116:110, еще один посчитал, что выиграл россиянин (114:112).