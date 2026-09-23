Москва23 сен Вести.Часть населенных пунктов Мелитопольского муниципального округа и города Мелитополя подтоплена из-за обильных осадков. об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Из-за обильных осадков … произошло подтопление территорий дождевой водой. Угрозы для жизни и здоровья людей нет. На всех участках подтоплений задействована техника и автомобили МЧС, техника ГУП "Вода Запорожья", направлены дополнительные машины для откачки воды написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Балицкий отметил, что сложившаяся ситуация контролируема, все службы работают в режиме повышенной готовности. Все последствия ликвидируются.

Граждан призвали быть более осторожными и по возможности ограничить передвижение по подтопленным участкам.