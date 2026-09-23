МЧС Запорожской области рассказало о ситуации с подтоплениями из-за осадков МЧС Запорожской области: около 90 мм осадков выпало из-за непогоды

Москва23 сен Вести.Около 90 мм осадков выпало из-за непогоды в Мелитополе, в результате подтоплены жилые дома и приусадебные территории. Организована ликвидация последствий. О текущей ситуации рассказало региональное ГУ МЧС России.

О подтоплении части населенных пунктов Мелитопольского муниципального округа и города Мелитополя незадолго до этого сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По данным метеопоста в Мелитополе, 23 сентября к 16.00 выпало 90 мм осадков … Поступила информация о подтоплении низменных участков, в том числе жилых домов и приусадебных территорий. Всего зарегистрировано 10 обращений. Работы по ликвидации последствий сильных осадков продолжаются говорится в сообщении, опубликованном в канале МЧС в мессенджере МАХ

К работам привлечены 12 специалистов чрезвычайного ведомства и 3 единицы техники. Организована откачка воды с подтопленных территорий, жителям также оказывается необходимая помощь.

По информации Росгидрометцентра, до конца суток 23 сентября на территории Запорожской области прогнозируются сильные дожди и ливни, местами ожидаются грозы, град и усиление ветра до 24–29 м/с.