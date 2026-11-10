На Гайском горно-обогатительном комбинате под Оренбургом погиб человек

Человек погиб на Гайском ГОКе в Оренбургской области На Гайском горно-обогатительном комбинате под Оренбургом погиб человек

Москва10 ноя Вести.Несчастный случай произошел на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области – один человек погиб, еще один пострадал. Об этом пишет пресс-служба правительства региона в MAX.

Пресс-служба Гайского ГОКа подтверждает факт несчастного случая, в результате которого один человек погиб, один пострадал. На предприятии работает комиссия, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего говорится в сообщении

Коллектив комбината выразил соболезнования близким погибшего. Им пообещали оказать необходимую помощь.

Пострадавшего горняка передали медикам. Предприятие будет содействовать в его лечении и восстановлении.