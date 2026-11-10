Москва10 нояВести.Несчастный случай произошел на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области – один человек погиб, еще один пострадал. Об этом пишет пресс-служба правительства региона в MAX.
Пресс-служба Гайского ГОКа подтверждает факт несчастного случая, в результате которого один человек погиб, один пострадал. На предприятии работает комиссия, которая установит все обстоятельства и причины произошедшегоговорится в сообщении
Коллектив комбината выразил соболезнования близким погибшего. Им пообещали оказать необходимую помощь.
Пострадавшего горняка передали медикам. Предприятие будет содействовать в его лечении и восстановлении.