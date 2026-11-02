Чемпионка мира Касабиева рассказала, чего не хватает женской борьбе в РФ Касабиева призвала развивать детские турниры по женской борьбе в России

Москва2 ноя Вести.Женской борьбе в России не хватает внутренней конкуренции и развития детского спорта. Об этом рассказала чемпионка мира по борьбе Алина Касабиева в интервью MK.RU.

По ее словам, в настоящий момент в секции вольной борьбы приходит слишком мало девочек, что ограничивает возможности развития дисциплины в России.

Как справедливо отметил старший тренер нашей команды, на сегодняшний день нам действительно не хватает внутренней конкуренции. Девочек, которые приходят в вольную борьбу, пока очень мало сказала спортсменка

Касабиева выразила надежду, что в ближайшие годы женской борьбе начнут уделять больше внимания, в том числе за счет увеличения числа соревнований для детей.

28 октября российская спортсменка завоевала золото чемпионата мира в Казахстане, победив в финале весовой категории до 65 кг представительницу Молдавии Ирину Рингачи. Ее награда стала первой золотой медалью российской команды на турнире и первым золотом России в женской борьбе с 2019 года.