Четыре вуза получили предостережения от Рособрнадзора Рособрнадзор вынес предостережения четырем вузам

Москва19 окт Вести.Предостережения от Рособрнадзора получили четыре российских вуза. Об этом ведомство сообщает в MAX.

Предостережения связаны с недопустимостью нарушения обязательных требований. Учебным заведениям предложено принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий говорится в публикации Рособрнадзора

Среди получивших предостережения: "Балтийская академия туризма и предпринимательства", "Казанский институт предпринимательства и права", "Арктический государственный агротехнологический университет" и "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова".