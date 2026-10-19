Москва19 октВести.Предостережения от Рособрнадзора получили четыре российских вуза. Об этом ведомство сообщает в MAX.
Предостережения связаны с недопустимостью нарушения обязательных требований. Учебным заведениям предложено принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятийговорится в публикации Рособрнадзора
Среди получивших предостережения: "Балтийская академия туризма и предпринимательства", "Казанский институт предпринимательства и права", "Арктический государственный агротехнологический университет" и "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова".