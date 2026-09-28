Четыре вуза получили предостережения от Рособрнадзора Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам

Москва28 сен Вести.Четыре российских вуза получили предостережения от Рособрнадзора, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX.

Предостережения относятся к недопустимости нарушения обязательных требований. Также в Рособрнадзоре предложили учебным заведениям принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий говорится в публикации

Уточняется, что предостережения получили Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский институт предпринимательства, туризма и права, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского и Новосибирский государственный университет экономики и управления НИНХ.