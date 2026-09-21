Захарова призвала россиян быть осторожнее в западных вузах Захарова: россияне в западных вузах могут стать жертвами провокаций

Москва21 сен Вести.Российский студенты, которые учатся в западных вузах, могут стать жертвами провокаций, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

Она пояснила, что учебные заведения стран Запада вроде бы заманивают россиян к себе, а потом начинаются проблемы – например, студенты не могут получить визу.

Это целая была трагедия для людей, которые оплачивали там образование. Или даже на грантовой основе получали его, а продолжить не было возможности. Знаете, я столько историй на этот счет знаю добавила Захарова

В качестве примера дипломат привела китайских студентов в США, где им отказывают с стипендии, а долю учащихся из КНР в американских вузах сокращают.