Москва23 ноя Вести.Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований объявлены Рособрнадзором шести российским вузам, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о Калужском государственном университете имени Циолковского, Дальневосточном федеральном университете и Казанском (Приволжском) федеральных университетах, Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московском авиационном институте и Сибирском институте бизнеса и информационных технологий.

Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий говорится в заявлении Рособрнадзора в MAX

Вузам предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.