Москва10 ноя Вести.Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пяти вузам, в числе которых ИТМО и МФТИ, сообщается в канале ведомства в мессенджере MAX.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования говорится в публикации

Помимо Национального исследовательского университета ИТМО и Московского физико-технического института (национального исследовательского университета), предостережения получили Калининградский государственный технический университет, Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) и Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского. Какие именно требования нарушил каждый из вузов, не уточняется.

Ранее, 19 октября, предостережения регулятора получили четыре вуза: Балтийская академия туризма и предпринимательства, Казанский институт предпринимательства и права, Арктический государственный агротехнологический университет и Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова.

Перед началом учебного года, 31 августа, ведомство объявило предостережения девяти образовательным организациям, а в начале августа - 19 вузам, включая Российский университет транспорта и Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева.