Москва21 ноя Вести.Ракетная опасность объявлена в четырех регионах Центральной России - на территории Тульской, Калужской, Брянской и Орловской областей. Об этом сообщили руководители субъектов РФ в официальных каналах на платформе MAX.

Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие предупредил, в частности, губернатор Орловской области Андрей Клычков

Похожие сообщения об угрозе ракетного удара опубликовали главы Брянской, Тульской и Калужской областей – Егор Ковальчук, Дмитрий Миляев и Владислав Шапша.