Москва14 сенВести.Четыре человека пострадали в Севастополе в результате атак ВСУ за прошедшие сутки. Об этом сообщил в MAX губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, было нейтрализовано 27 беспилотников.
По уточненным данным, в результате обстрела пострадали четыре человеканаписал Развожаев
Двое пострадавших – мужчина и женщина – были госпитализированы накануне с осколочными ранениями, которые они получили на площади Нахимова.
Ранее Развожаев сообщал, что мужчина получил ранение конечности, а женщина - минно-взрывную травму.