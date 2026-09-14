Развожаев: до четырех выросло число пострадавших в Севастополе за сутки

Число раненых при атаках ВСУ в Севастополе выросло до четырех Развожаев: до четырех выросло число пострадавших в Севастополе за сутки

Москва14 сен Вести.Четыре человека пострадали в Севастополе в результате атак ВСУ за прошедшие сутки. Об этом сообщил в MAX губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, было нейтрализовано 27 беспилотников.

По уточненным данным, в результате обстрела пострадали четыре человека написал Развожаев

Двое пострадавших – мужчина и женщина – были госпитализированы накануне с осколочными ранениями, которые они получили на площади Нахимова.

Ранее Развожаев сообщал, что мужчина получил ранение конечности, а женщина - минно-взрывную травму.