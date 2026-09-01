Число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 17 Собянин: силы ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА, летевших к Москве

Москва1 сен Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 5 беспилотных летательных аппаратов, которые были направлены украинскими вооруженными формированиями для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собячнин.

Уничтожены еще 5 вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX, не уточнив подробности отражения атаки

Ранее ночью 1 сентября Собянин сообщал о ликвидации 12 украинских БПЛА на подлете к Москве. Таким образом, с начала суток силы ПВО обезвредили на подступах к столице 17 вражеских воздушных целей.