Шесть человек погибли при взрыве на металлургическом заводе в Турции

Число жертв взрыва на металлургическом заводе в Турции возросло Шесть человек погибли при взрыве на металлургическом заводе в Турции

Москва9 ноя Вести.Шесть человек погибли из-за взрыва на сталелитейном заводе в Турции, еще 13 пострадали. Информацию об этом распространила турецкая газета "Сабах".

9 ноября стало известно о взрыве на металлургическом заводе в турецком Измире. Изначально СМИ со ссылкой на местные власти сообщали о троих погибших.

Погибли шесть человек и 13 получили ранения сказано в материале газеты

По информации издания, состояние двоих пострадавших оценивается как критическое.

При этом местные власти полагают, что может стать известно о других пострадавших или погибших. Дело в том, что, по предварительным данным, под завалами могут быть еще десять человек. Проводится поисково-спасательная операция.

В публикации уточняются и обстоятельства взрыва. Газета пишет, что все произошло около 12:00 во время разливки стали на заводе HABAS. Мостовой кран сломался и упал в печь, после чего возник взрыв, а затем – возгорание.