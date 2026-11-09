Эрдоган: при взрыве на металлургическом заводе в Турции погибли 16 человек

Число жертв взрыва на заводе в Турции возросло до 16 человек Эрдоган: при взрыве на металлургическом заводе в Турции погибли 16 человек

Москва9 ноя Вести.В результате взрыва на металлургическом предприятии в турецкой провинции Измир погибли 16 человек, еще 13 получили ранения. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, передает TRT Haber.

По словам турецкого лидера, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент сообщил, что сразу после происшествия в Измир направились министр энергетики и природных ресурсов и министр труда и социальной защиты Турции.

В связи со взрывом начаты судебное и административное разбирательства. Эрдоган подчеркнул, что власти намерены установить обстоятельства трагедии, выявить возможные нарушения и определить ответственных за случившееся.

Взрыв прогремел на сталелитейном заводе 9 ноября. Ранее СМИ сообщали о шести погибших и о том, что под завалами могут оставаться люди.