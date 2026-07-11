Цыган-альфонс притворился грузином и обокрал свою пассию в Твери Назвавшийся грузином цыган-альфонс украл деньги у жительницы Твери

Москва11 июл Вести.Мужчина цыганской народности вступил в отношения с жительницей Твери и обокрал ее. Об этом сообщило управление МВД России по Тверской области в MAX.

По данным ведомства, 36-летний ранее судимый житель Конакова познакомился с 43-летней женщиной. Он представился вымышленным именем и выдал себя за грузина. У них завязался роман.

В течение двух месяцев альфонс регулярно просил деньги у своей избранницы на решение постоянно возникающих проблем и прочие нужды говорится в сообщении

В итоге женщина сначала отдала ему 150 000 рублей, сняв их с кредитной карты, затем выдала возлюбленному кредитку с лимитом 280 000 рублей, а позже нашла еще полмиллиона рублей, чтобы наладить его дела.

Только после таинственного исчезновения мужчины, она поняла, что стала жертвой обмана.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигурант сознался в содеянном, его поместили в изолятор временного содержания.