В подтопленное село Троицкое в Ингушетии прибыла гумпомощь из Дагестана

Москва28 мая Вести.В сельское поселение Троицкое в Ингушетии прибыла гуманитарная помощь для пострадавших от подтоплений, сообщается в Telegram-канале администрации Сунженского района республики.

В публикации уточняется, что помощь предоставлена главой Хасавюртовского района Дагестана Багаутдином Мамаевым.

Этот жест добра и поддержки стал важной инициативой в трудный период для наших жителей подчеркнули в районной администрации

В составе гуманитарного груза – продукты питания (баранина, вода, мука), а также сапоги, галоши, лопаты, тележки, помпы, генератор и другие необходимые вещи.

Власти Сунженского района Ингушетии выразили соседям из Хасавюртовского района Дагестана глубокую благодарность за проявленную солидарность и готовность прийти на помощь в это непростое время.

Ранее в сельском поселении Троицкое, которое в результате сильных ливней 24-25 мая оказалось затопленным, был введен режим ЧС. Из Троицкого эвакуированы 75 жителей, в том числе 30 детей.

Режим ЧС также введен в городе Карабулак.