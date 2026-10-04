Дамиан Пинас с одного удара сломал челюсть Андрею Пуляеву на UFC 332 Андрею Пуляеву одним ударом сломали челюсть на турнире UFC 332

Москва4 окт Вести.Суринамский боец Дамиан Пинас одним ударом сломал челюсть и отправил в нокаут российского спортсмена Андрея Пуляева на турнире UFC 332. Об этом заявил глава промоушена Дана Уайт.

Турнир прошел в Солт-Лейк-Сити в ночь на воскресенье.

Дэмиан оформил жестокий нокаут и сломал ему челюсть сказал Уайт на пресс-конференции

Пуляев проиграл Пинасу в первом раунде. Суринамцу потребовалась 1 минута и 15 секунд для победы, которая стала 11 в его серии. Для россиянина поражение стало шестым в профессиональной карьере при десяти победах.