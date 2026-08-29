Москва29 авг Вести.Парламент Дании поддержал предложение правительства о приостановке выдачи видов на жительство украинским мужчинам мобилизационного возраста. Решение приняли 98 голосами против 11.

Согласно новым правилам, украинские мужчины от 23 до 60 лет не смогут приехать в Данию и получить ВНЖ.

По данным министерства иммиграции и интеграции Дании, по специальному закону ВНЖ в стране получили 47,6 тысячи украинцев. По состоянию на 1 мая 2026 года в Дании продолжали проживать 9,3 тысячи мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

Поправки распространяются только на заявления, поданные после 25 июня 2026 года. Получить ВНЖ мужчины мобилизационного возраста смогут при наличии документов, подтверждающих освобождение от военной службы.

Ранее сообщалось, что страны Запада, принявшие у себя большую часть беженцев с Украины, заметно сократили их поддержку. Среди стран ЕС больше всего беженцев приняла Германия – 1,29 миллиона граждан, Польша (961 тысяча человек) и Чехия (381 тысяча человек).