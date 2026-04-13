Дефицит торгового баланса Украины за первый квартал 2026 года достиг $13,3 млрд

Москва13 апр Вести.Дефицит торгового баланса Украины в первом квартале 2026 года достиг 13,3 миллиарда долларов, следует из данных Государственной таможенной службы страны.

Соответствующую информацию приводит РИА Новости.

В период с января по март 2026 года импорт товаров на Украину составил 23,4 миллиарда долларов, тогда как экспорт — 10,1 миллиарда долларов приводит агентство фрагмент сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства

Основными странами-поставщиками товаров на Украину стали: Китай (6,3 миллиарда долларов), Польша (2,2 миллиарда долларов) и Турция (1,6 миллиарда долларов).

Среди стран, куда Украина экспортировала больше всего товаров, лидируют Польша (1,1 миллиарда долларов), Турция (840 миллионов долларов) и Германия (659 миллионов долларов).

Согласно отчету таможенной службы, 71% всего импорта пришелся на такие категории, как машины, оборудование и транспорт, топливно-энергетические товары, а также продукция химической промышленности.

В структуре экспорта преобладали продовольственные товары, металлы и изделия из них, а также машины, оборудование и транспорт.

В 2025 году дефицит внешней торговли Украины составил примерно 45 миллиардов долларов.