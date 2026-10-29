Москва29 окт Вести.Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес потребовала от Банка Англии вернуть золотой запас Венесуэлы, сообщает телеканал Venezolana de Televisión.

Я не откажусь от требования к Банку Англии о возвращении нашего золота. Хватит искать оправдания. Национальной ассамблеей достигнуто соглашение с оппозиционной Национальной ассамблеей созыва 2015 года, в котором политические силы Венесуэлы требуют возвращения золота в нашу страну

Родригес поручила МИД и Генпрокуратуре Венесуэлы приступить к работе по возвращению золотого запаса.

Находящееся в Банке Англии золото принадлежит народу Венесуэлы, золотой запас необходимо вернуть в страну, заключила Родригес.

В хранилищах Банка Англии находится 31 тонна венесуэльского золота стоимостью $4,8 млрд.

Конфликт по золотому запасу Венесуэлы возник в 2018-2019 годах, когда Британия, США и ряд других стран отказались признать Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы.

Несмотря на политические изменения в Венесуэле, Британия не признает новое руководство страны и отказывается возвращать золотой запас, ссылаясь на введенные против Венесуэлы санкции.

Между тем золото, вывезенное из Венесуэлы в США и оцениваемое в сотни миллионов долларов, до сих пор остается в США.