Родригес заявила о влиянии диалога с США на внутреннюю стабильность Венесуэлы Родригес: диалог с США способствовал политической стабильности Венесуэлы

Москва13 окт Вести.Сотрудничество Венесуэлы с США и внутренний диалог с оппозицией способствовали усилению политической стабильности, которая необходима для экономического роста Венесуэлы, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес на Всемирном продовольственном форуме FAO в Риме, сообщает РИА Новости.

Национальный диалог с оппозиционными силами, а также дипломатический диалог с США способствовали необходимой политической стабильности для производства и роста приводит РИА Новости слова Родригес

Политическая ситуация в Венесуэле напрямую связана с развитием сельского хозяйства страны. Каракас проводит "упорядоченную, институциональную и проверяемую трансформацию", которая станет основой для новой агропродовольственной политики властей, отметила Родригес.

По ее мнению, развитие сельского хозяйства в стране невозможно без четкого правового регулирования вопросов собственности и земли, которое позволило бы производителям инвестировать в свои хозяйства.

Прошлый продовольственный кризис отметился острым политическим противостоянием и односторонними ограничительными мерами, действующими с 2017 года. Эти меры существенно сузили доступ к ключевым ресурсам - от финансирования до запчастей и технологий, пояснила Родригес.

Родригес выступила против введения доллара США в качестве официальной валюты Венесуэлы, подчеркнула стратегическое значение валютного суверенитета страны и высказалась за укрепление национальной денежной единицы - боливара.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что США могут создать в Венесуэле военную базу.