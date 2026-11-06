Рубио не стал гарантировать проведение выборов в Венесуэле до конца срока Трампа

NYT: Рубио назвал оптимальным проведение выборов в Венесуэле в 2027 году Рубио не стал гарантировать проведение выборов в Венесуэле до конца срока Трампа

Москва6 ноя Вести.Новые выборы в Венесуэле "в идеале" должны пройти в следующем году, однако гарантий, что они состоятся до окончания президентского срока Дональда Трампа, Вашингтон не дает. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства США Марко Рубио в интервью The New York Times.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в четверг (5 ноября), что выборы в Венесуэле "в идеале" должны состояться в следующем году, однако подчеркнул, что стране все еще необходимо предпринять ряд важнейших шагов для создания надлежащих условий для голосования пишет газета

Как отметил Рубио, Вашингтон выступает за возвращение Венесуэлы к демократии. Однако он отметил, что до выборов Каракасу нужно будет сформировать новые составы Верховного суда и избирательного совета, реформировать силовые структуры и добиться прогресса в реструктуризации госдолга, который превышает 200 миллиардов долларов.

Кроме того, переговоры между властями Венесуэлы и оппозицией, проходящие при поддержке США, должны привести к реформе судебной системы уже к середине декабря, а вопрос назначения новых членов избирательного совета стороны обсудят на следующей неделе, добавил госсекретарь США.

Также Рубио высказался за расширение прямого военного сотрудничества между Вашингтоном и Каракасом, поскольку Соединенные Штаты заинтересованы в заключении соглашения, которое обеспечило бы правовую защиту американских военнослужащих при проведении совместных операций на территории республики.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Венесуэла пока не готова к выборам главы государства, потому что там все еще "очень нестабильно".