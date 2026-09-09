Депутат Чернышов: успехи РФ на СВО сразу вызывают заявления о новой помощи ВСУ Депутат Чернышов связал заявление о покупке Киевом ракет с продвижением ВС РФ

Москва9 сен Вести.Каждый раз, когда российские военные начинают активно продвигаться вперед в зоне специальной военной операции, сразу же следуют заявления Киева и его союзников о поставках нового вооружения, которое якобы должно изменить ход боевых действий. Об в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов.

По словам парламентария, подобные сценарии звучали уже много раз, менялись лишь детали.

Когда Россия активнейшим образом начинает идти вперед, мы слышим разные заявления про то, что вот-вот будет новое вооружение, вот-вот приедут новые ракеты, вот-вот будет тот самый перелом, будет то самое контрнаступление и так далее. Мы эти сценарии слышали очень много раз, просто менялись те самые главные вводные, которые так или иначе, по версии киевского режима, должны были повлиять на итоговый исход. И сегодня это 1000 [ракет для систем] Patriot заявил Чернышов

Ранее министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что Киев заключает контракты на покупку около одной тысячи ракет для систем Patriot на кредитные средства, выделенные ЕС.

Также на сайте Евросоюза появилось сообщение, что руководство стран объединения одобрило исключение из правил расходования кредитных средств по программе, которые киевский режим получает от европейцев. Теперь Украина сможет тратить кредитные деньги на закупку для систем ПВО Patriot критически важных компонентов, в число которых входят ракеты