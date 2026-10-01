Москва1 окт Вести.Установленный на Украине День защитников и защитниц Украины опирается на человеконенавистническую идеологию и историческую ложь, поскольку приурочен к годовщине создания запрещенных в РФ экстремистских организаций ОУН и УПА. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Какая власть - насквозь пропитанная кровью собственного народа и террором - такие и праздники. Бедная Украина отметил Слуцкий

Парламентарий подчеркнул, что пособники гитлеровцев, выполнявшие жестокие приказы нацистов, сегодня официально возводятся на Украине в ранг национальных героев. По словам Слуцкого, подобная государственная политика отражает сущность киевского режима, который пропитан террором и пожертвует интересами собственного народа ради чуждых целей.