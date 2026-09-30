Слуцкий заявил, что женщины привносят в работу яркость и нестандартность Слуцкий: женщины привносят в работу яркость и нестандартность

Москва30 сен Вести.Женщины действуют нестандартно и вносят определенную яркость в работу партии. Такое мнение в комментарии для ИС "Вести" выразил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, избранный руководителем фракции в Госдуме девятого созыва.

У нас сейчас во фракции в Госдуме пять женщин, и это не предел. Я думаю, мы должны смотреть не по гендерному признаку, а по профессиональному признаку, по признаку надежности в командной работе. ЛДПР работает именно по командному принципу подчеркнул политик

Кроме того, полагает он, число депутатов-женщин с каждым созывом и в Госдуму, и в региональные парламенты во фракциях ЛДПР будет возрастать.

Поскольку женщины привносят, безусловно, определенную яркость в работу, работают нестандартно. Думаю, что это будет увлекательно. Но главным образом не потому, что у нас во фракции стало женщин больше, а потому, что мы сегодня живем в очень непростое время. И от нашей ответственности, нашего умения решать нестандартные задачи многое зависит для людей, ради которых мы работаем в стенах Госдумы заметил он

Ранее депутат Госдумы РФ Владислав Головин рассказал о приоритетах в парламентской работе.