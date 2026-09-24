Москва24 сен Вести.Депутаты парламента Киргизии утвердили дату очередных президентских выборов в стране, которые должны состояться 27 января 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа республики.

Там пояснили ТАСС, что депутаты уже приняли проект постановления "О назначении выборов президента Кыргызской Республики".

Очередные выборы президента Кыргызской Республики проводятся в четвертую среду января года, в котором истекает срок полномочий действующего президента заявили в пресс-службе законодательного органа

Ранее президент России Владимир Путин в ходе визита в Киргизию для участия в саммите ШОС встречался с президентом республики Садыром Жапаровым в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. Переговоры с Жапаровым стали одним из завершающих контактов российского лидера в рамках двухдневной программы.