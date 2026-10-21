Дерматолог Блинкова: бороться с облысением нужно только проверенными методами

Дерматолог Блинкова рассказала, чем опасны "чудо-средства" от облысения Дерматолог Блинкова: бороться с облысением нужно только проверенными методами

Москва21 окт Вести.Бороться с облысением, или алопецией, нужно лишь проверенными методами. При этом важно следовать рекомендациям дерматологов и трихологов, заявила MK.RU врач-дерматовенеролог Анжелика Блинкова.

Она отметила, что тема облысения всегда поднимает много шума, поскольку касается многих.

Облысение затрагивает миллионы людей, а новых одобренных пероральных препаратов не было почти 30 лет. Любая позитивная новость воспринимается как долгожданный сдвиг отметила врач

Часто люди пытаются вернуть волосы, применяя самолечением, и используют для этого не только неэффективные, но и рискованные методы. Главная ошибка в таком случае – это покупка "чудо-средств" и прием пероральных препаратов без диагноза и наблюдения врача.

Это и потеря времени, когда еще можно замедлить процесс, и повышение риска системных побочных эффектов вместо реальной помощи предупредила Блинкова

Вместо этого людям, которые начали замечать, что у них выпадают волосы, стоит обратиться к врачам и следовать их рекомендациям, настаивает Блинкова.

Начать нужно с посещения врача-дерматолога или трихолога: уточнить тип алопеции, исключить дефициты и другие причины, зафиксировать зоны поредения для контроля и только затем обсуждать доказанные методы. Так вы не потратите драгоценное время и деньги на то, что при вашем типе выпадения не сработает подытожила Блинкова

Ранее Минздрав России предупредил, что препараты с действующим веществом валацикловир могут вызывать алопецию и синдром Стивенса-Джонсона в качестве побочных эффектов.