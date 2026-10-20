Десантники РФ четыре часа отражали налет 40 дронов на дом в Раденске ТАСС: офицер "Химик" рассказал о спасении жителей Раденска

Москва20 окт Вести.Российские десантники смогли спасти жителей одного из домов в Раденске Херсонской области. В течение четырех часов они отражали налет 40 беспилотников. Об этом ТАСС рассказал офицер 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка с позывным "Химик".

14-го числа был налет на населенный пункт Раденск, на гражданских жителей. В дом прилетело около 40 дронов. Совместными усилиями отбивали, порядка 40 отбили, но несколько отработали по гражданским, по гаражу. сказал офицер

Он также уточнил, что мирных жителей удалось эвакуировать в тыловой район.

Ранее командир расчета мобильной огневой группы 18-й общевойсковой армии с позывным "Ивук" рассказал о тактике уничтожения дронов ВСУ в воздушном пространстве Херсонской области.