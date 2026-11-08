Москва8 нояВести.В Санкт-Петербурге 26-летняя девушка отправилась на собеседование на вакансию няни и оказалась изнасилована. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным СМИ, двое мужчин несколько часов удерживали пострадавшую в квартире на улице Пейзажной, отобрали документы и заставляли пить спиртное.
Вместо обсуждения работы двое мужчин закрыли ее в помещении и заставляли употреблять алкоголь. По словам пострадавшей, один из злоумышленников изнасиловал ее и отобрал документы. Утром девушке удалось сбежать и сообщить о случившемся в полициюговорится в сообщении канала в мессенджере МАХ
Указывается, что оба предполагаемых преступника уже задержаны. Правоохранители проводят проверку и выясняют детали.