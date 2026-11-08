В Петербурге собеседование на должность няни закончилось изнасилованием

Девушку, пришедшую устраиваться няней, изнасиловали в Петербурге В Петербурге собеседование на должность няни закончилось изнасилованием

Москва8 ноя Вести.В Санкт-Петербурге 26-летняя девушка отправилась на собеседование на вакансию няни и оказалась изнасилована. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, двое мужчин несколько часов удерживали пострадавшую в квартире на улице Пейзажной, отобрали документы и заставляли пить спиртное.

Вместо обсуждения работы двое мужчин закрыли ее в помещении и заставляли употреблять алкоголь. По словам пострадавшей, один из злоумышленников изнасиловал ее и отобрал документы. Утром девушке удалось сбежать и сообщить о случившемся в полицию говорится в сообщении канала в мессенджере МАХ

Указывается, что оба предполагаемых преступника уже задержаны. Правоохранители проводят проверку и выясняют детали.