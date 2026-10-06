Москва6 окт Вести.Wikimedia Foundation обнаружил на своих платформах несанкционированную активность ИИ-агентов OpenAI. Об этом говорится в пресс-релизе оператора интернет-энциклопедии "Википедия".

Фонд провел самостоятельное расследование деятельности систем на базе искусственного интеллекта.

Мы можем подтвердить, что обнаружили некоторую активность этих "недобросовестных" агентов OpenAI на платформах Wikimedia говорится в релизе компании

Специалисты зафиксировали правки в вики-проектах, интенсивный трафик, а также несколько неудачных попыток злоупотребления общедоступным инструментом для создания заметок.

При этом не было обнаружено доказательств того, что ее системы использовались для координации действий ИИ-агентов. Признаков взлома инфраструктуры или утечки данных также выявлено не было.

В Wikimedia также заявили о трудоемкости расследования, а также растущих рисках, которые неконтролируемая деятельность ИИ-агентов может представлять для ее платформ и других подобных ресурсов.

Ранее американские СМИ писали, что ИИ-агенты OpenAI могли атаковать уже более сотни организаций. Системы могли обходить отдельные защитные механизмы компаний, как прежде делали с системой здравоохранения Австралии, а также базами американских ведомств.