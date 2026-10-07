В OpenAI не выявили утечки данных при расследовании инцидента с "Википедией"

OpenAI прокомментировала инцидент с "Википедией" В OpenAI не выявили утечки данных при расследовании инцидента с "Википедией"

Москва7 окт Вести.Компания OpenAI не нашла свидетельств утечки данных во время инцидента с несанкционированным доступом ИИ-агентов к ресурсам Wikimedia Foundation, оператору "Википедии". Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на комментарий американской фирмы.

О том, что на платформах Wikimedia Foundation обнаружена активность ИИ-агентов OpenAI, стало известно во вторник, 6 октября. Уточняется, что ассистенты неудачно попытались использовать инструмент для заметок, а также вносили правки в статьи. Расследование инцидента продолжается.

Пока нет доказательств того, что системы или данные были скомпрометированы отметили в OpenAI

На фоне публикаций о различных злоупотреблениях со стороны ИИ-агентов OpenAI компанию покинул руководитель подразделения по безопасности Дэвид Робинсон.

В России 7 октября мировой судья Таганского судебного района города Москвы признал "Викимедия Фоундейшн, Инк." виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ). Компании назначено наказание в виде административного штрафа в 10 миллионов рублей.