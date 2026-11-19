Москва19 ноя Вести.Генеральная прокуратура РФ направила предупреждение компании-владельцу "Википедии" Wikimedia Foundation о возможности признания нежелательной ее деятельности на территории России. Об этом сообщает "Интефакс" со ссылкой на надзорное ведомство.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации установлены факты ведения Wikimedia Foundation, Inc. целенаправленной информационной кампании по дестабилизации обстановки на территории Российской Федерации говорится в сообщении

Wikimedia Foundation, Inc. - некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы ряда многоязычных краудсорсинговых вики-проектов, включая "Википедию". Компания не раз привлекалась Роскомнадзором к ответственности и крупным штрафам за неудаление запрещенной в России информации