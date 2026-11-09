Дима Билан зарегистрировал бренд "Мечтатели" для продажи духов и косметики Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели" для выпуска косметики

Москва9 ноя Вести.Российский певец Дима Билан зарегистрировал товарный знак "Мечтатели", под которым сможет продавать парфюмерию, косметику, очки и аксессуары к ним, а также компакт-диски, виниловые пластинки, песенники и музыкальные альбомы. Об этом сообщает Life.ru.

Новый бренд можно будет использовать в том числе для организации концертов и других мероприятий артиста.

При этом сама регистрация товарного знака не означает, что уже запущено производство косметики или духов.

Название бренда связано с песней Билана "Мечтатели", которая вошла в шестой студийный альбом "Мечтатель", выпущенный 25 мая 2011 года.