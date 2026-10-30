Директор НМИЦО ФМБА Дайхес о работе центра: операции проводятся с утра и до ночи

Директор НМИЦО ФМБА России Дайхес рассказал, как работает центр Директор НМИЦО ФМБА Дайхес о работе центра: операции проводятся с утра и до ночи

Москва30 окт Вести.Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии (НМИЦО) ФМБА России отметил свой 90-летний юбилей в октябре 2026 года. Как работает центр, рассказал его директор Николай Дайхес.

В НМИЦО ФМБА России 19 операционных – работа в них ведется с раннего утра и до поздней ночи.

У нас 19 операционных: мы начинаем рано утром и заканчиваем поздно вечером. Это, безусловно, микрохирургия гортани, это серьезная хирургия носа, основания черепа, это серьезная хирургия челюстно-лицевая. Это и врожденные пороки детей при рождении мы исправляем перечислил Дайхес

С 2022 года в центре оказывают помощь и бойцам специальной военной операции (СВО). Специалисты восстанавливают слух и проводят сложнейшие челюстно-лицевые операции.

Мы выезжаем в регионы и в каждом осуществляем отбор пациентов и [оказываем] помощь: кому-то на месте в виде протезирования, кого-то мы берем на хирургию сюда. Это порядка уже где-то больше трех тысяч бойцов сообщил директор НМИЦО ФМБА России

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России рассказали, какие технологии в медицине распространят по всей стране. По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, ФМБА создало централизованную службу цифрового протезирования и разработало систему реабилитационной телемедицины, которые внедрят по всей стране.