Дистанционное электронное голосование в 2026 году пройдет 18-20 сентября

Памфилова назвала даты дистанционного электронного голосования Дистанционное электронное голосование в 2026 году пройдет 18-20 сентября

Москва24 июн Вести.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в единый день голосования в 2026 году пройдет с 18 по 20 сентября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

По ее словам, ДЭГ будет проводиться одновременно с голосованием на избирательных участках.

... С 8 часов по местному времени 18 сентября - поскольку мы с вами, коллеги, приняли решение о трехдневном голосовании - до 20 часов 20 сентября 2026 года сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК России в среду

Оно начнется 18 сентября в 08:00 по местному времени и завершится 20 сентября в 20:00, поскольку ранее было принято решение о трехдневном формате голосования.

Памфилова уточнила, что проголосовать дистанционно можно будет на федеральной платформе через ресурс vybory.gov.ru, а в Москве - на региональной платформе mos.ru.

Кроме того, в единый день голосования планируются прямые выборы высших должностных лиц как минимум в восьми регионах. Всего должно пройти более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня, в ходе которых предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

В середине июня Памфилова заявляла, что ЦИК готова провести выборы в режиме спецоперации.