Дмитриев рассказал о реакции европейцев на разговор Путина и Трампа

Дмитриев: европейцы в бешенстве от разговора Путина и Трампа Дмитриев рассказал о реакции европейцев на разговор Путина и Трампа

Москва17 июн Вести.Европейцы были в бешенстве от разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он допустил возможность визита делегации США на переговоры в РФ.

Я не называл бы конкретные даты [визита делегации из США], но диалог точно продолжается. Был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа. Все европейцы, британцы в бешенстве от того, что этот диалог продолжается. Поэтому точно ждем, ждем в довольно ближайшее время. Ну, о датах, соответственно, объявит администрация президента рассказал Дмитриев

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 55 минут говорил с Дональдом Трампом. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что беседа носила дружеский и откровенный характер.