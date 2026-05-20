Дмитрий Дюжев принял участие в праймериз "Единой России"

Москва20 мая Вести.Актер Дмитрий Дюжев принял участие в предварительном голосовании (праймериз) партии "Единая Россия". Об этом "Абзацу" сообщила директор артиста Лейла Курашинова.

Актер намерен претендовать на место депутата Госдумы. На сайте предварительного голосования он заявил, что поддерживает президента РФ Владимира Путина, уважает участников спецоперации и любит Россию.

Да, это так и есть, но вам лучше поговорить с Дмитрием, он подробнее расскажет о своей программе сказала директор Дюжева

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" получила 535 заявок от участников спецоперации на праймериз.