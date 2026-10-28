Москва28 октВести.В Льгове, по уточненным данным, три человека пострадали в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Отмечается, что травмы получили две женщины и мужчина. У них диагностированы осколочные ранения, у одной из женщин - акубаротравма.
До трех выросло число пострадавших при ударе по Льгову. Ранены 68-летняя, 51-летняя женщины и 67-летний мужчинанаписал Александр Хинштейн
Всем сразу оказали первую помощь. Пострадавшего мужчину отправят в Курскую областную больницу.
Ранее губернатор информировал об атаке дрона Вооруженных сил Украины на автозаправку и магазин в Льгове. Тогда сообщалось о двух пострадавших.