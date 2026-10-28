Число пострадавших при атаке БПЛА на Льгов выросло до трех человек

До трех увеличилось число пострадавших при атаке беспилотника на Льгов Число пострадавших при атаке БПЛА на Льгов выросло до трех человек

Москва28 окт Вести.В Льгове, по уточненным данным, три человека пострадали в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Отмечается, что травмы получили две женщины и мужчина. У них диагностированы осколочные ранения, у одной из женщин - акубаротравма.

До трех выросло число пострадавших при ударе по Льгову. Ранены 68-летняя, 51-летняя женщины и 67-летний мужчина написал Александр Хинштейн

Всем сразу оказали первую помощь. Пострадавшего мужчину отправят в Курскую областную больницу.

Ранее губернатор информировал об атаке дрона Вооруженных сил Украины на автозаправку и магазин в Льгове. Тогда сообщалось о двух пострадавших.