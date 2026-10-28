В Курской области беспилотник атаковал АЗС и магазин в Льгове, ранены двое

В Льгове два человека пострадали при атаке беспилотника на заправку и магазин В Курской области беспилотник атаковал АЗС и магазин в Льгове, ранены двое

Москва28 окт Вести.В Льгове Курской области украинский беспилотник атаковал автозаправочную станции и магазин. Предварительно, два человека получили травмы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Растет число жертв украинских преступлений. Вражеский беспилотник нанес удар по автозаправке и магазину в Льгове. В результате атаки, по предварительной информации, пострадали два человека написал Александр Хинштейн

Отмечается, что сначала помощь раненым окажут в местной центральной районной больнице. Если понадобится - их отправят в областную больницу.

Еще один инцидент произошел около деревни Кекино Глушковского района. В результате удара FPV-дрона там пострадал 73-летний мужчина. Врачи диагностировали у него осколочные ранения правой стопы и левой голени. От госпитализации пенсионер отказался.