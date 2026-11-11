Дочь Федосеевой-Шукшиной не смогла выехать из Украины и посетить похороны Дочь артистки Федосеевой-Шукшиной не смогла выехать из Украины ради похорон

Москва11 ноя Вести.Старшая дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анастасия Воронина-Франсишку не смогла выехать из Украины и поэтому не приехала на похороны матери. Об этом рассказал художник Никас Сафронов в беседе с РИА Новости.

По его словам, позже Анастасия все же попытается приехать в Россию.

Несчастный случай, что не получилось у нее выехать. Она пока не может, не смогла. Но у них были хорошие отношения, позже попытается приехать сто процентов цитирует Сафронова агентство

Ранее сообщалось, что Федосееву-Шукшину похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Она скончалась в возрасте 88 лет от острой сердечной недостаточности.