В Москве завершилась церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной Церемония прощания с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной завершилась

Москва11 ноя Вести.В Москве простились с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. Отпевание прошло в Храме Воскресения Словущего, передает ИС "Вести".

Актриса скончалась 7 ноября в возрасте 88 лет.

На церемонию прощания пришли родственники, коллеги и друзья артистки. Среди них: художник Никас Сафронов, актер Александр Панкратов-Черный, дочери актрисы Ольга и Мария Шукшины, участники группы "На-На", актрисы Лариса Лужина и Галина Богушевская и другие.

Лидию Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем – писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным.

Всенародную известность и признание актрисе принесли роли в фильмах Шукшина. Вместе они появились в знаковых лентах "Печки-лавочки" и "Калина красная", а также в драме Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину".