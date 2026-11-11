Москва11 ноя Вести.В Москве состоялись похороны народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает ИС "Вести".

Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с бывшим мужем – писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным. Отпевание прошло в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

О смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной стало известно 7 ноября. Она скончалась в возрасте 88 лет от острой сердечной недостаточности.

Ее подруга и адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, каким было последнее желание артистки. По ее словам, Федосеева-Шукшина хотела, чтобы в ее большой семье закончились конфликты и наступил мир.