Дочь Пескова и Навки дебютировала на турнире Плющенко

Дочь пресс-секретаря президента РФ впервые выступила на турнире Дочь Пескова и Навки дебютировала на турнире Плющенко

Москва10 окт Вести.Фигуристка Надежда Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, дебютировала на Кубке Евгения Плющенко. Об этом сообщают РИА Новости.

Пескова выступает в паре с Андреем Челековым. Они тренируются в группе двукратной чемпионки мира Анжелики Крыловой.

В субботу двенадцатилетняя дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова впервые в жизни вышла на соревнования говорится в материалах

Юную фигуристку пришли поддержать родители. Как рассказала в интервью "Комсомольской правде" Навка, Надежда тренируется шесть дней в неделю по три-четыре часа.

За два танца Пескова и Челеков получили 43,13 балла. Как уточняют журналисты, родители остались довольны выступлением дочери.