Москва10 октВести.Фигуристка Надежда Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, дебютировала на Кубке Евгения Плющенко. Об этом сообщают РИА Новости.
Пескова выступает в паре с Андреем Челековым. Они тренируются в группе двукратной чемпионки мира Анжелики Крыловой.
В субботу двенадцатилетняя дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова впервые в жизни вышла на соревнованияговорится в материалах
Юную фигуристку пришли поддержать родители. Как рассказала в интервью "Комсомольской правде" Навка, Надежда тренируется шесть дней в неделю по три-четыре часа.
За два танца Пескова и Челеков получили 43,13 балла. Как уточняют журналисты, родители остались довольны выступлением дочери.