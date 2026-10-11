Москва11 октВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился переживаниями за свою дочь, фигуристку Надежду Пескову, выступившую с дебютом на Кубке Евгения Плющенко.
Песков в беседе с РИА Новости рассказал, что дочь начала заниматься катанием в парах, танцами. Он пояснил, что это ее первые выступления.
Конечно, естественноответил он на вопрос, сильно ли переживал за дочь во время ее дебюта
Надежда Пескова, дочь пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, накануне выступила на Кубке Евгения Плющенко в паре с Андреем Челековым. Спортсмены тренируются в группе двукратной чемпионки мира Анжелики Крыловой.