Песков признался, что волновался за выступившую на соревнованиях дочь Надежду

Песков поделился переживаниями за дебютировавшую на соревнованиях дочь Песков признался, что волновался за выступившую на соревнованиях дочь Надежду

Москва11 окт Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился переживаниями за свою дочь, фигуристку Надежду Пескову, выступившую с дебютом на Кубке Евгения Плющенко.

Песков в беседе с РИА Новости рассказал, что дочь начала заниматься катанием в парах, танцами. Он пояснил, что это ее первые выступления.

Конечно, естественно ответил он на вопрос, сильно ли переживал за дочь во время ее дебюта

Надежда Пескова, дочь пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, накануне выступила на Кубке Евгения Плющенко в паре с Андреем Челековым. Спортсмены тренируются в группе двукратной чемпионки мира Анжелики Крыловой.