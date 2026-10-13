Москва13 октВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков хочет, чтобы его дочь Надежда, выступающая в танцах на льду, в будущем станет олимпийской чемпионкой.
12-летняя Надежда Пескова выступает в танцах на льду с Андреем Челековым и тренируется в группе чемпионки мира Анжелики Крыловой. На прошлой неделе дуэт дебютировал на соревнованиях на Кубке Евгения Плющенко.
Конечно, нам бы всем хотелось на это надеяться. Но это очень сложносказал Песков в разговоре с РИА Новости
Как отметил представитель Кремля, чемпионами стремятся стать "десятки тысяч, а становятся единицы".
Ранее Песков поделился переживаниями за дебютировавшую на соревнованиях дочь.