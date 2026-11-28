Навка рассказала о семейной традиции и ГУМ-катке Навка рассказала, что ее супруг Дмитрий Песков любит кататься на ГУМ-катке

Москва28 ноя Вести.Супруг олимпийской чемпионки Татьяны Навки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любит кататься на ГУМ-катке на Красной площади. Об этом Навка рассказала журналистам.

Она также отметила, что приходит на открытие катка каждый год и считает это традицией.

Моя семья очень любит приходить на ГУМ-каток и кататься, начиная от супруга. Сегодня много друзей пришло, катаются тут. Честно признаюсь, я отдыхаю, сегодня я не катаюсь, я ем пончики и всех фотографирую и наблюдаю за этим праздником приводит агентство слова Навки

Также она напомнила, что каток открылся 20 лет, и с тех пор, по мнению Навки, он все тот же.

Каждый год на протяжении этих лет я прихожу в день открытия катка - я ем здесь пончики, сосиски в тесте. Пончики позволяю есть себе раз в году и именно сегодня. Выпиваю стакан горячего глинтвейна. Это замечательная традиция, каждый житель нашей страны обязан приехать сюда

Каток будет работать с 28 ноября 2026 года по 28 февраля 2027 года.