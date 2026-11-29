"Много острых обращений": Песков о вопросах, поступающих на прямую линию Песков: много острых вопросов поступает на прямую линию

Москва29 ноя Вести.На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступает много острых вопросов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он сообщил, что для обработки поступающих обращений используется GigaChat, который "очень повзрослел за прошлый год".

Мы поймем, какие темы наиболее болезненны для населения. Действительно, очень много таких острых обращений, которые требуют моментальной реакции сказал Песков

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 мск. Задать вопрос главе государства можно через специальное мобильное приложение, на сайте Москва-Путину.рф, отправив смс- или ммс-сообщение на номер 0-40-40, а также по телефону 8-800-200-40-40.