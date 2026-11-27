Более 105 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным

На прямую линию с Путиным поступило более 105 тысяч обращений Более 105 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным

Москва27 ноя Вести.Более 105 тыс. обращений поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные нейросети "ГигаЧат" от Сбера.

Прием вопросов для программы "Итоги года с Владимиром Путиным" начался в 00:00 мск 27 ноября и продлится до окончания эфира.

По данным нейросети, к вечеру пятницы поступило 105 641 обращение. Большинство из них – 64% – поступили по телефону. Еще 17% вопросов поступили в виде смс- и ммс-сообщений, 14% - через мессенджер MAX, 3% - через сайт и приложение, 2% - через социальные сети.

Женщины обращаются на прямую линию чаще мужчин: на них приходится 60% обращений, на мужчин – 40%. Больше всего вопросов поступило из Москвы, Московской области и Краснодарского края.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится 10 декабря в 12:00 мск. Задать вопрос главе государства можно через специальное мобильное приложение, на сайте москва-путину.рф, отправив смс- или ммс-сообщение на номер 0-40-40, а также по телефону 8-800-200-40-40.